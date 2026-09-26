Gayrimenkul sektöründe milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler için hazırlık yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, sahte ve yetkisiz ilanları önlemek, spekülatif fiyat artışlarını ve kayıt dışı emlakçılığı azaltmak amacıyla uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) genişletmek için çalışma başlattı.

Yeni dönemde, bir taşınmazın internet üzerinden ilanının yayınlanabilmesi için yalnızca emlak işletmesine e-Devlet üzerinden yetki verilmesi yeterli olmayacak. Taşınmaz sahibi ile emlak işletmesi arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik sisteme eklenmesi planlanıyor.

E-DEVLET YETKİSİNİN YANINA SÖZLEŞME ŞARTI

Bakanlığın üzerinde çalıştığı modele göre taşınmaz sahibi, emlak işletmesine e-Devlet üzerinden ilan yayınlama izni verecek. Bunun yanında taraflar arasında imzalanan yetkilendirme sözleşmesi de sisteme entegre edilecek.

Sözleşmenin daha sonra iptal edilmesi halinde, bu sözleşmeye bağlı olarak yayınlanan emlak ilanının da otomatik şekilde yayından kaldırılması hedefleniyor.

Bu düzenlemeyle emlak işletmesinin artık pazarlama yetkisi bulunmayan bir taşınmazın ilanını internet ortamında yayınlamaya devam etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AYNI EV İÇİN BİRDEN FAZLA EMLAKÇI DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenleme kapsamında emlak ilanlarının yayınlanmasına ilişkin bir başka değişiklik de bir taşınmaz için verilen yetki sayısına yönelik olacak.

Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi aynı anda birden fazla emlakçıya ilan yayınlama yetkisi verebiliyor.

Üzerinde çalışılan yeni modelde bu uygulamanın kaldırılması planlanıyor. Böylece bir taşınmazın satış sürecinin tek bir emlakçı üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.

YABANCILAR İÇİN DE DOĞRULAMA GELİYOR

EİDS'de yapılması planlanan değişikliklerden biri de yabancı taşınmaz sahiplerini ilgilendiriyor.

Mevcut uygulamada bazı yabancı maliklere ait taşınmazlar ile tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için farklı ilan yöntemleri kullanılabiliyor.

Sektör temsilcilerinin, söz konusu istisnaların yetki doğrulamasını aşmak amacıyla kullanılabildiği yönündeki bildirimlerinin ardından Bakanlık bu alan için de yeni bir doğrulama mekanizması hazırlıyor.

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte yabancılara ait taşınmazların ilanlarında da doğrulama sürecinin uygulanması planlanıyor.

"GÜVENLİ ÖDEME" UYGULAMASINDA TARİH DEĞİŞEBİLİR

Taşınmaz alım satımında planlanan bir diğer değişiklik ise güvenli ödeme sistemi olacak.

Sistemin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak sektör temsilcileri, uygulamanın başlangıç tarihinin ertelenmesini beklediklerini belirtti.

Güvenli ödeme modelinde, taşınmazın satış bedelinin doğrudan alıcı tarafından satıcıya gönderilmesi yerine, mülkiyet ile paranın eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan güvenli bir ödeme altyapısının kullanılması öngörülüyor.

AMAÇ DOLANDIRICILIK VE KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK

Yeni modelin özellikle yüksek tutarlı gayrimenkul işlemlerinde yaşanabilecek dolandırıcılık, hırsızlık ve ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçmesi hedefleniyor.

Güvenli ödeme altyapısıyla birlikte taşınmazın devri ile satış bedelinin aktarımının daha güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve kayıt dışı işlemlerin azaltılması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın EİDS'de yapmayı planladığı değişikliklerle sahte ve yetkisiz ilanların yanı sıra, taşınmaz sahiplerinin yetki vermediği halde internette yayınlanan ilanların da önüne geçilmesi hedefleniyor.