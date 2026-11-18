Ticaret Bakanlığı tarafından araç satışları için geliştirilen ve başarıyla uygulanan güvenli ödeme sistemi, artık taşınmaz satışlarında da kullanılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, sistemin 1 Aralık tarihinden itibaren gayrimenkul devirlerinde uygulanmaya başlanması planlanıyor. Bankalar ile TKGM arasındaki veri paylaşımı ve teknik altyapı entegrasyonları hızla devam ediyor. Bu yeni adım ile gayrimenkul alım satımlarında kayıt dışılığın azaltılması ve tarafların sahtecilik riskine karşı korunması hedefleniyor.
NAKİT TAŞIMA DEVRİ KAPANIYOR
Bugüne kadar taşınmaz satışlarında bedelin çoğunlukla elden ödenmesi, ödeme ihtilaflarına ve güvenlik zafiyetlerine yol açabiliyordu. Özellikle yüksek meblağların nakit olarak taşınması, paranın çalınması gibi çok ciddi riskler barındırıyordu. Yeni güvenli ödeme sistemi, bu tehlikeleri ve taraflar arasındaki güvensizliği tamamen ortadan kaldırmak amacıyla oluşturuldu.
PARA VE TAPU AYNI ANDA EL DEĞİŞTİRECEK
Yeni sistemin getirdiği en büyük yenilik, mülkiyet ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi olacak. Alıcının ödediği para, tapudaki devir işlemi tamamen bitene kadar satıcının hesabına aktarılmayacak. Sistem şu adımlarla işleyecek:
- Satış bedeli, belirlenen bankalarda hesap açılarak bu hesaplarda bloke edilecek.
- Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden kendilerine verilen referans numarası ile tapu dairesindeki işlemlerini başlatacak.
- İşlem başarıyla tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcının hesabına geçecek.
- Eğer satış işleminde olumsuz bir durum yaşanır ve devir gerçekleşmezse, para güvende kalacak ve ilgili tarafa iade edilecek.
- Sistem üzerinden gerçekleştirilen her işlem için, satıcıya aktarılan bedelden düşülecek bir kullanım bedeli alınacak.
TÜZEL KİŞİLER DE UYGULAMAYA DAHİL
Güvenli ödeme sistemi, yalnızca gerçek kişileri (şahısları) değil, şirketler ve benzeri tüzel kişileri de kapsayacak. Mülkiyeti devreden tüm satıcılar ve taşınmazı satın alan tüm alıcılar, alım-satım işlemlerini bu güvenli altyapı üzerinden gerçekleştirecek.
EMLAKÇILAR SÜREÇTE NASIL YER ALACAK?
Güvenli ödeme adımları doğrudan bankalar ve tapu sistemleri üzerinden işleyecek olsa da, emlakçılar süreçte yönlendirici ve aracı konumunda bulunacak. Emlakçılar; alıcı ve satıcıyı buluşturmanın yanı sıra, referans numarasının alınması, tarafların sistemin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi ve tapu ile ödeme adımlarının hazırlanması gibi konularda vatandaşlara yardımcı olacak.