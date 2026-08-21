Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, taşınmazın satış yoluyla el değiştirmesi durumunda mevcut DASK poliçesinin yeni malike devredilmesi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Tapudaki tescil tarihi itibarıyla mevcut DASK sözleşmesi doğrudan sona erecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine ait ödenmiş prim tutarları eski mülk sahibine iade edilecek.

Tapu müdürlükleri veya yetkili idareler, devir işlemleri sırasında yeni menfaat sahibine ait aktif bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesinin bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak.

MİRAS VE DİĞER DURUMLARDA 15 GÜNLÜK BİLDİRİM ŞARTI

Miras gibi satış dışındaki durumlarda ise DASK sözleşmesi yeni hak sahibi ile devam edecek. Düzenlemede bu sürece dair şu şart yer alıyor:

“Konutun yeni sahibi, değişikliği, sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde durumu sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket veya acente, bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliği zeyli içeren poliçeyi sonraki menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak.”

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete’deki yayım tarihinden 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek.