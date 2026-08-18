Makroekonomik tedbirler ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu doğrultusunda tüketici ve konut finansman oranlarındaki yüksek seviyeler korunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyallerinin karşısında küresel maliyetler zamanlamadaki belirsizliği artırıyor. Bu süreçte konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için finansman maliyetini belirleyen en kritik unsur ise tercih edilen vade süresi oluyor.

1 MİLYON TL İÇİN 60 VE 120 AY VADE KARŞILAŞTIRMASI

Piyasada öne çıkan finansman verilerine ve Türkiye Gazetesi'nin derlediği bilgilere göre, 1 milyon TL tutarındaki konut finansmanında 5 yıl (60 ay) ile 10 yıl (120 ay) seçenekleri arasındaki maliyet farkı dikkat çekici bir boyuta ulaşıyor:

60 Ay Vade Tablosu: %2,90 kâr payı oranı ile aylık taksit ödemesi 35 bin 396 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Süre sonunda toplam geri ödeme tutarı 2 milyon 123 bin 735 TL olurken, toplam maliyet artışı %112'de kalıyor.

120 Ay Vade Tablosu: Vade 10 yıla çıkarıldığında aylık taksit 30 bin TL’ye gerilese de toplam geri ödeme 3 milyon 600 bin TL’ye ulaşıyor. Bu seçenekte toplam finansman maliyeti %260 seviyesine fırlıyor.

İki farklı vade planı kıyaslandığında, süreyi 60 ay ile sınırlandıran tüketiciler toplamda yaklaşık 1,5 milyon TL daha az geri ödeme yapıyor.

KATILIM BANKALARINDA GÜNCEL ORANLAR VE KONUT PİYASASI

Katılım bankalarının 60 ay vadeli konut finansmanı için ilan ettiği güncel kâr payı oranları Albaraka'da %2,90, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk ve Dünya Katılım'da %2,99, Türkiye Finans'ta ise %3,09 olarak uygulanıyor.

Piyasadaki son veriler incelendiğinde ise konut satışlarının yıllık bazda %17 gerileyerek 123 bin 603 adet seviyesinde kaldığı görülüyor.

Buna karşın ipotekli satışlar %23,7 artışla 23 bin 888'e ulaşırken, Konut Fiyat Endeksi yıllık nominal %24,5 artış kaydetmesine rağmen reel bazda %5,8 oranında gerilemiş durumda.