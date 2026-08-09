48 milyon lira ödeyerek bir konut satın alan kişi, tapu işlemlerinin tamamlanmasının ardından taşınmazla ilgili beklenmedik bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Tapunun kendi adına geçirilmesine rağmen konuta yerleşemeyen alıcının, ev üzerindeki bazı abonelik işlemlerini de gerçekleştiremediği belirtildi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, olayda konutun satışı öncesinde alıcı ile ev sahibi çift arasında görüşmeler yapıldı. Çiftin evi birlikte gezdirdiği ve satış konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Satış işleminin tamamlanmasının ardından ise eski maliklerin konutta bir süre daha kalmak istediği belirtildi.

Ancak kararlaştırılan sürenin uzaması üzerine alıcı, tapusu kendi adına kayıtlı olan konuta taşınamadı. Elektrik, su ve doğal gaz gibi aboneliklerin de yeni malik tarafından başlatılamadığı ifade edildi.

TAPUYA ŞERH KOYULDU, 48 MİLYON LİRA ÖDEDİĞİ EVE YERLEŞEMEDİ

Süreçte daha sonra satışa ilişkin hukuki bir anlaşmazlık ortaya çıktı. İddiaya göre, satışı gerçekleştiren kişinin eşi taşınmazın devrine rıza göstermediğini belirterek tapuya şerh koydurdu. Bunun ardından taşınmazın satışının iptaline yönelik hukuki süreç başlatıldı.

48 milyon liralık ödeme yapan alıcı, bir yandan satın aldığı konuta yerleşememiş olurken diğer yandan ödediği paranın geri alınması konusunda da riskli bir süreçle karşı karşıya kaldı. Satışı gerçekleştiren kişinin konkordato ilan etmesi, olası bir satış iptali durumunda ödenen bedelin tahsil edilmesine ilişkin belirsizliği daha da artırdı.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Yaşanan olay, özellikle aile konutu niteliğindeki taşınmazların satın alınması sırasında yalnızca tapu kaydının kontrol edilmesinin yeterli olmayabileceğini gündeme getirdi. Uzmanlar, satış öncesinde gerekli rızaların alınması ve ödeme ile tapu devrinin güvenli bir yöntemle gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.