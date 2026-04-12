Ticaret Bakanlığı taşınmaz gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık ve kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamayı devreye sokacak. Alınan karara göre araç satışlarında kullanılan 'güvenli ödeme sistemi' benzer bir yapı ile gayrimenkul alım satımları için de zorunlu hale getirilecek.

GAYRİMENKULDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sistem araç alım satımlarında kullanılan 'güvenli ödeme sistemi' şeklinde hayata geçirilecek. Düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle hayat geçmesi bekleniyor.

Yapılacak düzenleme ile birlikte mülk devir işlemleri sırasında yaşanan sahtecilik akalarının ve elden ödeme kaynaklı kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin ilk başlangıç tarihi 1 Mayıs olarak kararlaştırılmıştı. Ancak düzenlemenin teknik altyapı çalışmaları ve kapsamlı bir hazırlık süreci bulunmasından dolayı tarih 1 Temmuz olarak değiştirildi. Son kararda uygulamanın 1 Temmuz 2026 tarihinde hayata geçirileceği açıklandı.

Sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi adına çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak şekilde yürütülüyor. Yetkililer eğer gerekli görülürse uygulamanı hayata geçirileceği sürenin 3 ay kadar daha uzatabileceğini belirtiyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenleme ile birlikte alıcı ile atıcı arasındaki ödeme işlemi tamamen güvenli ve şeffaf bir hale gelecek. Tarafların taşınmaz satışında anlaşmaya varması halinde para direkt olarak satıcının hesabına yansımayacak. Bunun yerine atış adına tüm evrak işlemleri tamamlanana ve satış resmiyet kazanana kadar para sistemde bekleyecek ve bloke olacak. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından para satıcının hesabına geçecek. Eğer bir sorun çıkar ve satış iptal olursa bu duruma sistem parayı otomatik olarak alıcının hesabına geri gönderecek.