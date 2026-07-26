İstanbul'daki konut maliyetlerinin artması ve kent içi yoğunluk, gayrimenkul talebini çevre şehirlere kaydırdı. Güçlü ulaşım bağlantıları ve büyükşehre yakın konumlarıyla dikkat çeken Kocaeli ile Düzce, hem oturum hem de yatırım amacıyla ev arayanların öncelikli tercihleri arasında yer almaya başladı.

KOCAELİ HANGİ ULAŞIM VE İŞ AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR?

İstanbul'a doğrudan komşu olan Kocaeli; TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve demir yolu hatları sayesinde kolay ulaşım imkânı sunuyor. Şehrin Gebze, İzmit, Başiskele ve Kartepe gibi ilçelerinde hayata geçirilen yeni konut projeleri yoğun ilgi görüyor. Sanayi ve ticaret altyapısının güçlü olması, istihdam olanaklarını artırarak kenti sadece yatırımcılar için değil, aileler için de cazip bir yaşam merkezi haline getiriyor.

DÜZCE NEDEN SAKİN VE UYGUN FİYATLI BİR ALTERNATİF OLDU?

İstanbul ile Ankara arasındaki stratejik konumuyla dikkat çeken Düzce, doğayla iç içe ve daha sakin bir yaşam arayan alıcıları çekiyor. Kara yoluyla İstanbul'a erişilebilir mesafede yer alan kentte, merkez ilçe başta olmak üzere birçok bölgede yeni konut projeleri inşa ediliyor. İstanbul'a kıyasla daha uygun fiyat seçenekleri sunulması, şehre olan gayrimenkul talebini artırıyor.

TALEBİN ARTMASINDA HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLDU?

Büyükşehirlerdeki gayrimenkul fiyatlarının yüksek seyretmesi ve uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, konut tercihlerini doğrudan etkiliyor. İşini İstanbul'da sürdüren ancak daha düşük maliyetli ve sakin bir kentte yaşamak isteyenler için bu iki il öne çıkıyor.