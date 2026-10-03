Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve alım gücünün ciddi oranda düşmesiyle vatandaşların ev sahibi olma hayali de artık suya düştü. Konut fiyatlarındaki fahiş artışlar, gelir seviyeleri ve birikim yapma süreleri göz önüne alınarak hazırlanan dev araştırma içler acısı tabloyu ortaya çıkardı. Dünya genelinde yapılan anket çalışmasında milyonlarca kişinin yanıtlarıyla şekillenen listede, vatandaşların ev alma hayalini bile çöpe attığı ülkeler belli oldu. Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE EV HAYALİ BİLE ÇÖPE ATILDI

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de vatandaşların yüzde 65’i gelecekte miras kalmadıkça asla ev sahibi olamayacağını düşünüyor. Bu yüksek karamsarlık oranıyla dikkat çeken Türkiye, listenin 5’inci sırasında yer alarak ev sahibi olma ümidinin en hızlı tükendiği ülkelerin başında geliyor. Yüksek seyreden konut kredi faizi ve fiyat-gelir makasının açılması bu oranın yükselmesinin başlıca sebebi olarak gösterildi.

ZİRVEDE DÜNYA DEVLERİ DE VAR

Listenin en üst sıralarında ise sadece gelişmekte olan ülkeler değil, dünyanın en büyük ekonomileri ve yüksek refah seviyesine sahip Avrupa ülkeleri de dikkat çekti. Vatandaşlarının ev sahibi olma ümidini en çok kaybettiği ülkenin zirvesinde Almanya yer alırken; onu sırasıyla Avustralya, Japonya ve Hollanda takip etti.

Ev sahibi olma ümidinin kesildiği ülkelerde ilk 10 sıra şu şekilde:

1-Almanya

2-Avustralya

3- Japonya

4- Hollanda

5- Türkiye (%65)

6- İrlanda

7- Yeni Zelanda

8- Kanada

9- Polonya

10- İngiltere