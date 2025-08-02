Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde 31 Temmuz günü, gecekondu tarzı evde yaşayan Ferhat O. (29), ev arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) kahvaltı hazırlığı sırasında çıkan tartışma sonucu bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü.
Olay, Barbaros’un sabah marketten aldıkları yumurtaları tabağa koyup çırpmaya başlaması sırasında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat O., eline aldığı bıçakla Barbaros’un boğazını keserek ağır şekilde yaraladı. Yaralı Barbaros, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Ferhat O., polis ekiplerince Aksaray’da yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mahkemeye çıkartılan Ferhat O. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen Ferhat O.'nun psikolojik tedavi gördüğü, madde bağımlısı olduğu ve daha önce tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
4 ÇOCUĞU VARMIŞ
Öldürülen Oktay Barbaros’un Kayseri’den İstanbul’a çalışmak için geldiği, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
MARKET ALIŞVERİŞİ YAPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Olay öncesi market alışverişi yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.