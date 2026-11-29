Gayrimenkul piyasasındaki dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışılık risklerini sıfıra indirmeyi amaçlayan yeni düzenleme için geri sayım tamamlandı. Ticaret Bakanlığı, teknik altyapı ve banka entegrasyon süreçlerinin bitirilmesinin ardından taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Aralık itibarıyla resmen uygulamaya alınacağını duyurdu.

ÖDEMELERDE SİSTEM KULLANIMI ZORUNLU HALE GELDİ

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te gerçekleştirilen değişiklikle gayrimenkul alım satımlarında hem alıcıyı hem de satıcıyı güvence altına alan yeni bir dönem başlıyor. Düzenleme kapsamında; satış bedelinin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) yoluyla ödenmesi durumunda, transferin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması zorunlu tutuldu.

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEME SON 3 GÜN

Uygulamaya alınacak sistemle birlikte alıcı tarafından gönderilen satış bedeli güvenli bir hesapta bloke edilecek. Söz konusu tutar, tapu müdürlüğünde mülkiyet devrinin onaylanmasının hemen ardından satıcının hesabına aktarılacak. Bu mekanizmayla birlikte ödeme yapılmasına rağmen tapunun alınamaması veya devir gerçekleşmesine karşın satış bedelinin ödenmemesi gibi mağduriyetlerin kesin olarak engellenmesi hedefleniyor.

YENİ SİSTEMDE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelecek Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında ödemelerin nasıl yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceği şu maddelerle belirlendi:

Doğrudan Ödeme Dönemi Sona Eriyor: Konut, arsa, iş yeri ve dükkan satışlarında bedelin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT yoluyla ödenmesi durumunda, paranın elden teslim edilmesi veya doğrudan satıcının hesabına gönderilmesi uygulamasına son veriliyor.

Tutara Bloke Konuluyor: Alıcı, satış bedelini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegre çalışan bankalar veya Takasbank bünyesindeki güvenli ödeme hesabına yatıracak. Yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar sistem tarafından bloke altında tutulacak.

Eş Zamanlı Devir ve Transfer: Alıcı ve satıcının tapu müdürlüğünde resmi imzaları atmasının ardından mülkiyet devrinin onaylandığı bilgisi dijital ortamda sisteme iletilecek. Onayın düşmesiyle birlikte bloke edilen tutar, otomatik olarak satıcının banka hesabına aktarılacak.

Hizmet Ücreti Kesintisi: Sistemin kullanımı karşılığında tahsil edilecek işlem ücreti (Ziraat Bankası'nda taraf başına 70 TL, Takasbank'ta ise 200 TL), taraflar arasında aksine bir sözleşme yapılmadığı sürece satıcıya ödenecek tutardan kesilecek.

İstisna Kapsamındaki İşlemler: Hisseli taşınmaz satışları, taksitli satışlar, taşınmaz takası ve kentsel dönüşüm projelerindeki mülkiyet devirleri güvenli ödeme zorunluluğunun dışında tutulacak.

"RİSKLERİ BERTARAF EDEN YENİ BİR SİSTEM DEVREYE GİRİYOR"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınmaz alım satımlarında bugüne kadar alıcı ve satıcı arasında farklı ödeme yöntemlerinin kullanıldığını, bedelin elden, çekle veya tapu devrinden önce ya da sonra ödenebildiğini belirterek, bu uygulamaların çeşitli riskleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Yüksel, "Mevcut uygulamada paranın eksik çıkması, ödenmemesi, imza atıldıktan sonra vazgeçilmesi ya da paranın sahte çıkması gibi riskler yaşanıyordu. Bu riskleri tamamen bertaraf eden yeni bir sistem devreye giriyor." dedi.

Sistemin bu yıl nisanda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'e eklenen düzenlemeyle hayata geçirildiğini anımsatan Yüksel, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bankalar ve Takasbank arasındaki entegrasyon çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle uygulama tarihinin ertelendiğini hatırlattı.

Yüksel, sistemin 1 Aralık 2026'dan itibaren devreye girmesinin planlandığını belirterek, uygulama ayrıntılarının yarın açıklanmasını beklediklerini, uygulamanın başlangıçta pilot olarak hayata geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni sistemde tapu devrinin tamamlanmasının ardından satış işleminin gerçekleştiğine ilişkin onayla ödemenin satıcıya güvenli şekilde aktarılacağını bildiren Yüksel, böylece alıcı ve satıcının ödeme kaynaklı risklerden korunacağını ifade etti.

"HİSSELİ TAŞINMAZ VE TAKSİTLİ SATIŞLAR UYGULAMA DIŞINDA TUTULACAK"

Ali Yüksel, sistemin kapsamına ilişkin bazı istisnaların bulunduğunu belirterek, hisseli taşınmaz ve taksitli satışların uygulama dışında tutulacağını, konut, iş yeri, dükkan, mağaza ve arsa satışlarının ise sistem kapsamında olacağını bildirdi.

Taşınmaz takası ve kentsel dönüşüm projelerinde mülkiyetin maliklere devredilmesinin de uygulamaya dahil edilmeyeceğini aktaran Yüksel, Ziraat Bankasının sistem hazırlıklarını tamamladığını, diğer bankaların da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sistem kullanım ücretine ilişkin bilgi veren Yüksel, Ziraat Bankasının alıcı ve satıcıdan 70'er lira ücret alacağını açıkladığını, Takasbankın Tapu Takas sisteminde ise taraf başına 200 lira ücret uygulandığını belirtti.

Yönetmelikte ücretin satıcıya ödenecek bedelden kesilmesinin öngörüldüğünü aktaran Yüksel, tarafların sözleşmeyle bu tutarın kim tarafından karşılanacağını kararlaştırabileceğini kaydetti.

Yüksel, "Tarafların anlaşmasından sonra imzalar atılacak. Ardından satıcı parasını almış olacak. Ayrıca, bu satış sistemiyle kayıt dışılığın önüne geçilmiş olacak. Sistemin yavaş yavaş genişleyerek tapudaki diğer işlemleri de kapsayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"ALICILAR TAPU KAYDINDAKİ HAK SAHİPLİĞİNİ KONTROL ETMELİ"

Gayrimenkul hukukçusu Çiğdem Kezer de Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcının ödeme ve tapu devri işlemlerinin eş zamanlı gerçekleştirileceğini belirterek, "Sistemde bloke edilen para, tapunun devriyle birlikte satıcının hesabına aktarılacak. Böylece dolandırıcılık ve para transferi ile tapu devrinin farklı zamanlarda gerçekleşmesinden kaynaklanan hukuki ihtilafların önüne geçilecek." dedi.

Sistemin alıcı ve satıcı arasındaki ödeme kaynaklı sorunları azaltacağını aktaran Kezer, uygulamanın riskleri en aza indirse de tarafların tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Kezer, özellikle alıcıların tapu kaydındaki hak sahipliğini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir, haciz ve ipotek gibi kısıtlamaların bulunup bulunmadığının tapu takyidat belgesi üzerinden incelenmesini önerdi.