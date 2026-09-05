Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren tebliğ uyarınca internet üzerinden gayrimenkul, araç, eşya ve hizmet satışı ya da kiralaması yapılmasına imkan sağlayan dijital platformlar, ilan verenlere ve ilanlara ait verileri aylık periyotlarla Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletecek.

Uygulama ile kayıt dışı faaliyetlerin ve vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

BİLDİRİMİ ZORUNLU VERİLER

-İlan siteleri ve ilgili sosyal medya platformları, elektronik ortamda gerçekleştirecekleri aylık bildirimlerde şu bilgileri paylaşacak:

-İlanın yayımlandığı internet adresi,

-İlan verenin adı-soyadı veya şirket unvanı,

-T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,

-Satış veya kiralamaya konu ev, arsa, araç, eşya ve hizmete ait detaylar.

DÜZENLEME KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Tebliğ, e-ticaret ve ilan sitelerinin yanı sıra sosyal medya platformlarını, internet erişim sağlayıcılarını, içerik sağlayıcılarını ve barındırma (hosting) hizmeti sunan kuruluşları kapsıyor.

Düzenlemeyle birlikte Maliye'nin dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerine ilişkin bildirim isteme yetkisi yeniden düzenlendi.

Bildirilecek bilgilerin kapsamı ve zamanı; şirketlerin iş hacmi, faaliyet gösterdikleri sektör, işlem tutarları ve ürün/hizmet türüne göre belirlenebilecek. Platformlara ayrıca kullanıcıların ticari faaliyetlerine ilişkin verileri toplama, elektronik ortamda saklama ve talep edildiğinde sunma yükümlülüğü getirilebilecek.