Porsuk Mahallesi'nde 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evde göçük yaşandı. Göçük altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evde olan diğer 3 kişinin ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.