İngiltere’nin en tanınmış ve köklü iç tasarım markalarından biri olan Designers Guild, birkaç yıldır devam eden ağır mali krizin ve operasyonel zorlukların üstesinden gelemeyerek 56 yıllık faaliyetinin ardından iflas etti.

Londra’nın ünlü King’s Road caddesindeki amiral gemisi mağazasıyla tanınan ve tasarımlarında İngiliz kraliyet konutlarının iç mekanlarından ilham alan marka için kayyum süreci resmen başlatıldı.

Interpath şirketinden atanan kayyumların kararıyla lüks devinin tüm operasyonları durdurulurken, şirket bünyesinde çalışan 93 kişinin işine son verildi.

SON YILLARDA DARBE ÜSTÜNE DARBE ALDILAR

1970 yılında Tricia Guild ve kardeşi Simon Jeffreys tarafından kurulan Designers Guild, özellikle Avrupa pazarındaki güçlü müşteri tabanı sayesinde uzun yıllar sektörün lider isimleri arasında yer aldı.

Ancak şirket yönetimi ve kayyum tarafından yapılan açıklamalarda, son yıllarda üst üste gelen küresel krizlerin markayı yıkıma götürdüğü belirtildi.

Brexit sürecinin getirdiği ticari engeller ve Ukrayna’daki savaşın Avrupa pazarındaki satışları ciddi oranda düşürmesi, şirketin üzerindeki mali baskıyı artırdı. Yükselen hammadde ve temel işletme maliyetlerinin yanı sıra süregelen işletme sermayesi kısıtlamaları, küresel tedarik zincirindeki gecikmelerle birleşince şirket müşteri siparişlerini dahi karşılayamaz hale geldi.