İkinci el araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken bir satış süreci yeniden başladı.

T24'ün haberine göre, Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen yüzlerce aracı resmi e-ihale sistemi üzerinden satışa sundu. Satışa çıkarılan araçlar arasında ekonomik modellerden lüks segment otomobillere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

OTOMOBİLDEN JET SKİYE KADAR GENİŞ YELPAZE

İhale listesinde yalnızca binek otomobiller yer almıyor. Satışa sunulan ürünler arasında hafif ticari araçlar, kamyon, kamyonet, minibüs, römork, jet ski ve çeşitli özel amaçlı araçlar da bulunuyor.

Araçların bir kısmı kullanıma hazır durumda yer alırken, bazıları ise hurda niteliğinde veya yüksek onarım maliyeti gerektiren seçeneklerden oluşuyor.

BAŞLANGIÇ FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

E-ihale listesindeki araçların muhammen bedelleri yaklaşık 60 bin liradan başlıyor. Lüks segmentte yer alan bazı araçlarda ise başlangıç bedeli 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

En düşük başlangıç fiyatıyla öne çıkan araçlardan bazıları şöyle:

1993 Isuzu NPR Kamyon – 63.750 TL

2011 Suzuki Jet Ski – 64.500 TL

2002 Geely Uliou – 67.500 TL

2007 Citroen Berlingo – 74.363 TL

2004 Renault Clio Symbol – 75.000 TL

1995 Opel Omega Caravan – 82.500 TL

1992 Renault L423 – 84.150 TL

2008 Volkswagen Caddy – 94.950 TL

2004 Skoda Fabia – 97.500 TL



LÜKS MARKALAR DA LİSTEDE YER ALIYOR

Düşük fiyatlı araçların yanı sıra ihale listesinde Golf, BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Seat, Ford Transit, Peugeot ve Mitsubishi gibi birçok farklı marka ve model de bulunuyor.