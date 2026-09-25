Tarım ve kırsal kalkınma alanında girişimcilere destek sağlayan TKDK, IPARD programı kapsamında farklı sektörlerde hazırlanan projelere hibe desteği sunuyor. Diyarbakır’da yaşayan 38 yaşındaki Canan Oğurgül de bu desteklerden yararlanarak hayalini kurduğu fabrikayı hayata geçirdi.

Evli ve 4 çocuk annesi Oğurgül, bahçe mobilyası üretimi yapmak amacıyla hazırladığı projeyi 2020 yılında TKDK’ye sundu. Projesinin kabul edilmesinin ardından öz sermayesini de kullanarak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 11 bin 500 metrekarelik alan üzerine üretim tesisi kurdu.

Fabrikanın 3 bin metrekarelik bölümü kapalı alandan oluşurken, yaklaşık 2 milyon 200 bin liralık hibe desteğiyle hayata geçirilen tesiste bambu ve metalden bahçe mobilyaları üretiliyor.

YILDA 2 BİN TAKIM ÜRETİYOR

Yaklaşık 4 yıl önce üretime başlayan fabrikada bugün 23 kişi istihdam ediliyor. İlk döneminde günde 2 takım üretimiyle yola çıkan işletme, kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Oğurgül, üretim hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "İlk etapta günde 2 mobilya takımı üretimiyle başladık ama şu an yılda yaklaşık 2 bin takım üretiyoruz. Hedefimiz, ileriki yıllarda bu rakamı 5 bin takıma çıkarmak. İlk ürünlerimizi Diyarbakır'daki mağazamızdan satışa sunduk. Şu anda kentte iki mağazamız bulunuyor. Sipariş üzerine kent dışına da gönderiyoruz. Çevredeki 6 ile bayilik verdik. Hedefimiz, Türkiye'nin her yerine bayilik vermek. İleriki dönemde ihracat yapmak istiyoruz."

KURSTAN FABRİKAYA UZANAN HİKAYE

Çalışma hayatına evlenmeden önce katıldığı halı dokuma kurslarıyla adım atan Oğurgül, aldığı eğitimle halı dokumayı öğrendi. Evliliğinin ardından çalışmaya ara veren Oğurgül, buna rağmen kendi işini kurma isteğinden vazgeçmedi.

Fabrika kurarak bu hayalini gerçekleştiren Oğurgül, özellikle bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

AİLESİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Fabrikadaki çalışanların önemli bölümünün aile bireylerinden oluştuğunu belirten Oğurgül, eşinin kaynak bölümünde, kızının ise terzihanede görev yaptığını anlattı.

17 yaşındaki Rojda Oğurgül de annesiyle aynı fabrikada çalıştığını belirterek annesinin kendisine örnek olduğunu söyledi:

Oğurgül "Annemin bu girişimciliği beni de çalışmaya motive ediyor. Annem benim için büyük örnek, güçlü bir kadın. Anneme bakarak daha büyük şeyler yapmayı planlıyorum" dedi.