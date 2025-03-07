Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde X hesabından, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurarak kendi özelliklerini listelemişti. Paylaşımı sonrası hakkında CİMER'e şikayet yağan fenomen, gözaltına alınmıştı.

Merve Taşkın, "müstehcenlik" suçlamasıyla ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından da hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EV HAPSİ CEZASI BİTTİ

Önceki gün ev hapsi cezası sona eren Merve Taşkın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana. Duruşma tarihine kadar İbiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" açıklamasında bulundu.

"CEZAM BİTİNCE ÜLKEME VEDA EDECEĞİM"

Ev hapsindeyken bir takipçisi Taşkın'a "Cezan bitince yapacağın ilk şey ne?" diye sormuş fenomen de "Ülkeme veda edip buradan temelli gitmek olur herhalde" yanıtını vermişti.