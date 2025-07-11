Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında verilen ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararının ardından ilk grup toplantısını evinde gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Grubu ile yapılan toplantıda, belediye yönetiminin yeni sürece uygun şekilde devam etmesi için önemli kararlar alındı. Toplantının en dikkat çeken sonucu ise, Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır’ın oy birliğiyle Belediye Başkan Vekili olarak seçilmesi oldu.

TUTDERE KARARLARI EVİNDEN ALDI

Hakkında ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP’li meclis üyeleriyle grup toplantısını evinde gerçekleştirdi. Toplantıda belediye yönetiminin işleyişi ve yol haritası ele alınırken, vekillik görevine getirilecek isim de belirlendi. Belediye meclisi üyelerinin ortak kararıyla Harita Mühendisi ve Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Adıyaman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

“AYNI İNANÇLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Toplantının ardından evinin merdivenlerinde meclis üyeleriyle birlikte açıklama yapan Başkan Tutdere, alınan kararın Adıyaman halkı için hayırlı olmasını diledi. Birlik ve dayanışma mesajı veren Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, meclisimizde tüm gruplarla uyum içinde, şeffaf ve çalışkan bir anlayışla halkımıza hizmet ettik. 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşamış, adeta enkazdan yeniden ayağa kalkmaya çalışan şehrimizde birliğimizi hep koruduk. Bugün de aynı inançla yolumuza devam ediyoruz. Adıyamanlı kardeşlerim, umutsuzluğa kapılmayın. Arkadaşlarımız görevlerinin başında, halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Biz Adıyaman’a bir söz verdik. Adıyaman’ı mutlu bir şehir yapacağız. Her türlü karalama ve iftiraya karşı dimdik ayakta duracak güçlü bir ekibimiz var. Kaldığımız yerden, daha da güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisi’nde dağılım şöyle, Adıyaman Belediye Meclisi, toplam 32 üyeden oluşuyor.

Mecliste: