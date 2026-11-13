Türkiye’yi yasa boğan 19 işçinin feci şekilde can verdiği İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasındaki patlamanın ardından 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında HABAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran da bulunuyordu.

Mehmet Rüştü Başaran

BOĞAZ’DA EV HAPSİ

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın da aralarında olduğu 3 şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırılarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mehmet Rüştü Başaran, verilen ev hapsini, Yeniköy’de kendisine ait Gazioğlu Yalısı’nda geçireceği öne sürüldü. Ocağına ateş düşen 19 işçinin evinde ise yas var.

4 YIL HAPİS CEZASI

Aliağa fabrika patlaması Başaran’ın iş yerlerinde meydana gelen ilk iş cinayeti değil, 1987’de babası Hamdi Başaran’ın Aliağa fabrikasında iş cinayetinde ölmesinin ardından ölümler bitmedi. Kayıtlara göre son 19 işçinin ölümüyle birlikte HABAŞ tesislerinde ölen işçi sayısı 25!

29 Nisan 2017’de Kocaeli Körfez’de HABAŞ’a ait LPG tankerinin bulunduğu platformdaki patlamada işçi Nail Demirci hayatını kaybetti. Başaran ve 5 şirket yetkilisi 4 yıl 10 ay hapis 1 yıl 9 ay da meslekten men cezası almıştı.

İşçilere layık gördüğü kahvaltı!

HABAŞ Grubu ve Anadolubank’ın sahibi olan Mehmet Rüştü Başaran’ın serveti, Forbes Türkiye’nin En Zengin 100 Türk listesinde 950 milyon dolar olarak yer aldı, listede 35. sırada bulunan Başaran’ın işçilere verdiği kahvaltının fotoğrafı ortaya çıktı. Servetlik patron işçisine 1 paket ekmek, 11 zeytin, kibrit kutusu kadar peyniri reva görmüş.

Ferrari 288 GTO (10 milyon Euro)

Spor otomobil koleksiyonu yapmış

Mehmet Rüştü Başaran’ın değeri 30 milyon Euro’yu aşan lüks otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu. 80 araçtan oluşan lüks otomobiller arasında 2014’te 3.5 milyon Euro’ya aldığı Ferrari LaFerrari de bulunuyor. Lüks aracın Türkiye’deki tek örneği Başaran’a ait, 2014 döviz kurlarına göre 11 bin 711 asgari ücrete denk. Lüks araçlardan Ferrari 288 GTO 10 milyon Euro, FXX modeli 4.5 milyon dolar ve dünyada sadece 38 tane var biri Başaran’ın.