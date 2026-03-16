Kamuoyunda ‘hayalet evler’ olarak bilinen ve 15 yıldır tamamlanmayan İstanbul Esenyurt’taki Innovia projesinin sahibi Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Innovia-4 projesinde teslim edilmeyen 6 bin 653’ü konut ve 175 adedi iş yeri olmak üzere 6 bin 828 bağımsız bölüm nedeniyle 3 bini aşkın kişinin yaşadığı sorunlar, içinden çıkılmaz bir sürece sürüklendi.

15 yıllık süreçte mağdurlar, projenin tamamlanması için taşeron firmalarla görüştü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a gitti, Esenyurt Belediyesi önünde eylem yaptı, dernek kurdu ancak evlerini alamadı. Şirketin 2018’deki proje ruhsatının iptali gerekçesine sığındığı belirtilirken, inşaat ruhsatı Aralık 2022’de yenilendi. İnşaatın devam etmesinin önünde engel yokken şirketin adım atmadığı öne sürüldü.

‘İNTİHAR EDENLER OLDU’

Innovia-4 Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Latif Bayat, “Projede lansman satışları 2011’de başladı. Dairelerin 2013’te teslim edileceği söylendi. Ancak sözler tutulmadı” diye konuştu. Mağdur sayısının 3 bini aştığını aktaran Bayat, “Kanada, Ukrayna, Irak, İngiltere, Pakistan gibi ülkelerde yaşayan mağdurlar da var. 15 yıl oldu, mağdurlar arasında psikolojisi bozulduğu için hastalananlar, hatta intihar edenler oldu. Bu daireler için kimi eşinin bileziğini, kimi arabasını, evini satmış, bazıları borç almış” ifadelerini kullandı.

Projenin devamına dönük girişimlerin sonuçsuz kaldığını kaydeden Bayat, “Yüzlerce kişi de şirkete alacak davası açtı. İflas kararı ile de mağdurlar için yeni bir hukuki süreç başladı. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından eyleme çıkacağız” dedi.

‘Yıllardır bir kıskacın içindeyiz’

Projenin mağdurlarından T.A., “2011’de maketten evi aldık. Evimizi 2013’te, sonra da 2014’te alacağımızı söylediler. 1+1 55 metrekarelik bir daire için dört yılda, dişimizden tırnağımızdan artırarak toplamda 135 bin lira ödedik” diye konuştu. “Daha sonra şirket yetkilileri bize sürekli ‘Ruhsatımız durduruldu’, ‘Fazla kat atıldı’ gibi bahaneler üretti. İnşaat durduruldu” ifadelerini kullanan T.A., “Yıllarca bizi oyaladılar. Biz de evimizi almak için mecburen bekledik. Yıllardır bir kıskacın içindeyiz. Şimdi de iflas kararı çıktı. Mağduriyetimin giderilmesi için dava açacağım” dedi.

İflas süreci şaibe yarattı

Şirket, 2025’te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde konkordato talebi için başvuruda bulundu, 3 aylık geçici mühlet kararı verildi, karar mayısta kaldırıldı. Şirket, istinaf hakkını kullanmadan, gerekçeli kararı beklemeden adresini Tuzla’da başka bir yere taşıdı ve konkordato için İstanbul Anadolu 3. Ticaret Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Latif Bayat, “Bazı firmalar adres değişikliği ile defalarca konkordato talep ederek, alacaklıyı mağdur edebiliyor. Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde alacaklıların olduğu birleştirilen iflas davasının duruşması 5 Mart 2026’da yapıldı, iflas kararı çıktı. Şirket, istinafa gidebilir” dedi.