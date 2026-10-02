HABER: SEZİN ÖVÜÇ

Batman’daki kuyumcu dosyasında 200’den fazla kişinin mağdur olduğu öne sürülüyor.

Mağdurlardan Hayrettin Çelebi, Demirbilek ailesi hakkında nisandan beri emniyete şikayette bulunduklarını söyledi.

Çelebi’nin aktardığına göre, baba ve oğul İsmet ile İdris Demirbilek yakalandı ve yaklaşık üç ay tutuklu kaldı.

Serbest bırakılmalarının ardından ise kendilerine ulaşamadıklarını belirten Çelebi, “Şu an ortada yok onlar da” dedi.

“YÜZDE 10, YÜZDE 15 VERELİM DİYORLAR”

Çelebi, şüphelilerin mağdurları hala aradığını öne sürdü. Kendilerine, kayıplarının yüzde 10 ila 15’inin ödenmesi karşılığında şikayetlerini çekmelerinin teklif edildiğini söyledi.

Ev almak için biriktirdiği 522 gram has altının peşindeki Çelebi’nin talebi ise açık: “Bir an önce bunlar yakalanıp adalete hesap versin. Mağduriyetim giderilsin.”