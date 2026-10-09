Batman’da 2025 yılında emekli olan 6 çocuk babası ve yüzde 65 engelli Hayrettin Çelebi, yılların birikimi ve emeklilik ikramiyesiyle ev alma hayali kurarken dev bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu. Birikimini altına çeviren Çelebi, toplam 522 gram has altınını kentte uzun yıllardır kuyumculuk ve müteahhitlik yapan bir aileye emanet etti.

Nisan ayında kuyumcuların dükkanı kapatıp ortadan kaybolması üzerine polise giden mağdurlar şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada aile üyelerinden M.D. ve oğlu İ.D. tutuklandıktan yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılırken, firari durumdaki A.D. ve M.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"VİLLA KENT YAPACAĞIZ DİYEREK OYALADILAR"

Yıllardır kurduğu ev hayalinin yok olduğunu belirten mağdur Hayrettin Çelebi, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Bana 'Evler şimdi ucuzlayacak, şu an ev alma. Altın 12-15 bin TL olacak. Bizim arazi çalışmamız var, villa kent yapacağız. Sana maliyetine vereceğiz' diyerek oyalayıp ortadan kayboldular. Ev de hayal oldu, bütün birikim de gitti. 6 çocuğumla perişan olduk. Yüzde 65 engelliyim ve kirada yaşıyorum, başka bir eve sığıntı gibi taşınıyorum."

"ŞİKAYETİ ÇEKİN YOKSA 3 AY YATAR ÇIKARIZ" TEHDİDİ

Dosyada 200'den fazla mağdurun bulunduğunu ve şüphelilerin mağdurları arayarak pazarlık yapmaya çalıştığını belirten Çelebi, firarilerin küstah tekliflerini de ifşa etti. Şüphelilerin farklı numaralardan arayarak "Şikayetinizi geri çekin, yüzde 10-15'ini verelim. Yoksa gelir 3 ay yatarız, çıkarız; hiçbir şey alamazsınız" şeklinde tehditvari konuşmalar yaptığını aktaran Çelebi, tüm altınlarını eksiksiz geri istediğini vurguladı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Soruşturma dosyasına giren ve mağdurların oluşturduğu grupta paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin iş yerinden kaçış anlarına ait detaylar yer aldı.

Firari 2 kuyumcunun yakalanması ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma devam ediyor.