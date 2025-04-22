Aile yılı kapsamında hazırlanmakta olan bir projeyle, ev kadınlarının sosyal güvence kapsamına alınması ve emeklilik hakkı elde etmesi hedefleniyor. İddiaya göre bu proje, Aile Koruma Kalkanı paketi dahilinde şekilleniyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Star Haber’den Onur Aksoy’un haberine göre, projeden 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları faydalanabilecek. Üstelik bu haktan yararlanmak için daha önce sigortalı bir işte çalışmış olmak gerekmeyecek.

Projede dikkat çeken bir diğer önemli detay ise devletin sağlayacağı mali destek. Ev kadınlarının yatıracağı primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu da emeklilik için gerekli 15 yıllık süreçte, bugünün asgari ücreti baz alındığında yaklaşık 500 bin TL’lik bir devlet katkısı anlamına geliyor.

PRİMLER DÜZENLİ ÖDENECEK

Başvuru yapan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden kayıt yaptıracak. Bu sigorta modeli Bağ-Kur kapsamına dahil edilecek. Böylece kadınlar, kendi işini yapan biri gibi aylık prim ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirecek. Ödemelerin internet üzerinden yapılabileceği ifade ediliyor.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE YIPRANMA PAYI DESTEĞİ

İddiaya göre projede yıpranma payı uygulaması da gündemde. Özellikle çocuk sahibi kadınlar için sistemin daha esnek hale getirilmesi planlanıyor. Çocuklu annelere, erken emeklilik konusunda avantaj sağlanması bekleniyor.

Henüz hazırlık aşamasında olduğu belirtilen bu proje, hayata geçerse ev kadınları için tarihi bir adım olacak. Hem sosyal güvence hem de devlet destekli emeklilik hakkı sunan bu sistemin detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.