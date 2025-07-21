Pepper’ın son “bilimsel katkısı”, Everglades kısa kuyruklu sivri faresi (Blarina peninsulae) ile gerçekleşti. Kedinin taşıdığı bu hayvan üzerinde yapılan testler, daha önce tanımlanmamış bir orthoreovirüs türünü ortaya çıkardı. Bu virüs grubu, geçmişte zararsız olarak kabul edilse de, nadir durumlarda çocuklarda mide gribi ve menenjitle ilişkilendirilmişti.

'ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK'

Virolog Emily DeRuyter, bu yeni virüsle ilgili şimdilik ciddi bir endişe olmadığını belirtti:

“Memeli orthoreovirüsleri başlangıçta hastalıkla ilişkilendirilmeyen ‘yetim’ virüsler olarak kabul ediliyordu. Ancak daha yakın zamanda solunum yolu, merkezi sinir sistemi ve sindirim sistemi hastalıklarında rol oynayabilecekleri ortaya çıktı.”

Lednicky ve ekibi, Pepper’ın getirdiği fareden elde ettikleri virüsün genetik dizilimini çözerek Microbiology Resource Announcements adlı bilimsel dergide yayımladı. Böylece bu yeni virüsün daha iyi anlaşılması için ilk adım atılmış oldu.

KEDİ PEPPER'İN İLK KATKISI DEĞİL

Pepper, bilimsel keşiflere ilk kez katkıda bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde evin önüne bıraktığı bir farede, ABD'de daha önce hiç rastlanmamış bir jeilongvirüs türü tespit edilmişti. Gainesville rodent jeilongvirus 1 olarak adlandırılan bu virüsün, primat hücreleri de dâhil olmak üzere birçok memelinin hücrelerine bulaşma potansiyeli taşıdığı ortaya kondu.

2024 yılında yayımlanan makalede bu virüsün “genelci yapıya” sahip olduğu ve farklı türlere sıçrama (spillover) riskini barındırdığı belirtildi. Lednicky ve ekibine göre, bu tür virüslerin erken tespiti, özellikle Florida’nın kuzey merkez bölgesinde olası salgınlara karşı daha etkili bir izleme ve müdahale imkânı sunuyor.

Araştırmalar, serbest dolaşan kedilerin sadece ekosistemler için değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından da risk oluşturabileceğine işaret ediyor. Dışarıda serbest gezen bir kedi, yılda onlarca hayvanı öldürebiliyor; bu da virüslerin türler arası geçişini kolaylaştıran fırsatlar yaratıyor. Nitekim yakın zamanda, kedilerin kuş gribini insanlara taşıma riski de gündeme gelmişti.

Pepper ise tüm bu tartışmalardan habersiz, yalnızca sahibine “hediye” taşıyor. Ama bu sevimli davranış, şans eseri bilimsel keşiflere yol açmaya devam ediyor.