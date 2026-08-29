Kiralık konut piyasasında hareketlilik artarken, yeni ev tutacak kiracılara depozito konusunda önemli uyarı geldi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre uzmanlar, kira sözleşmesinde depozitonun yalnızca sabit bir TL tutarı olarak değil, “kira bedeli” şeklinde belirtilmesine dikkat çekiyor.

‘HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN’

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, sabit TL tutarının yıllar içinde enflasyon nedeniyle değer kaybedebileceğini belirterek, depozitonun “bir veya iki kira bedeli” olarak yazılmasının kiracının hak kaybı yaşamasını önleyebileceğini ifade etti.

‘ÖDEMELER BANKA ÜZERİNDEN YAPILMALI’

Uzmanlar ayrıca kira sözleşmesinin doğrudan ev sahibiyle yapılmasını, başka bir kişiyle işlem yapılacaksa resmî vekaletname istenmesini ve kira ödemelerinin banka üzerinden gerçekleştirilmesini öneriyor.