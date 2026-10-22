Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
SAHTE İLANLARLA 'SAZAN SARMALI' TUZAĞI
Ekiplerin dijital takip ve analiz çalışmaları sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında yayınlanan sahte ev ilanlarıyla "Sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 9 TUTUKLAMA
Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek belirleyen siber polisi, Konya merkezli 12 ilde düğmeye basarak eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Baskınlarda şebeke üyesi olduğu belirlenen 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları ve adli işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 9'u "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.