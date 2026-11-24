Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakılmasına ilişkin soruşturmada, 2'si çocuk 8 şüpheli gözaltına alındı. Patlamayan bombanın bırakıldığı fırının sahibinin oğlu M.A. (18) da şüpheliler arasında yer aldı.
EVİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI
M.A., 17 Kasım gecesi sosyal medya üzerinden tartıştığı arkadaşının Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evine giderek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. M.A. ise yurt dışına kaçtı.
3 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
20 Kasım sabahı, M.A.'nın babasına ait Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakıldı. Bomba patlamadı. M.A., bu olayın ardından Türkiye'ye dönerek silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Kasım'da adliyeye sevk edildi.