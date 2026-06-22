Amerikan Robert Kolej, 1 milyon 728 bin 900 TL olan hazırlık sınıfı öğrenim ücretini 2026-27 yılı kayıtlarında 2 milyon 619 bin TL’ye çıkardı. Buna 7 gün yatılı yemek ücreti 859 bin TL eklenince okumanın bedeli 3 milyon 478 bin TL oldu. 1 kuruş zam yapılmasa bile bir öğrencinin Robert’teki 5 yıllık eğitiminin maliyeti 17 milyon 390 bin TL. Asgari ücretin 28 bin TL olduğu Türkiye’de, bu rakam 621 aylık maaşına denk. İstanbul’da British İnternational School yeni dönem ücretini dolar üzerinden duyurdu.

RANZA İÇİN AYDA 66 BİN TL

Sadece uluslararası öğrenci kabul eden okulun yeni dönem kayıt ücreti yıllık 59 bin 250 dolar. Yani 2 milyon 728 bin TL. Bu kolejin, Türk öğrencileri kabul ettiği bölümde de lise eğitimi bu yıl 2.5 milyon TL. Yabancı okullar yatılı, yemek ve taksitli ödeme seçeneklerini de açıkladı. Yemek ve barınma ücretlerini 10 taksite kadar ödeme seçeneği var. Örneğin Robert Koleji’nde yemek ve yurt ücreti peşin 631 bin 300 TL iken, taksitli ücreti 664 bin TL’ye çıkıyor. Okulun aylık yemek ve ranza bedeli 66 bin TL.