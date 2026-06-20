Ümraniye ilçesine bağlı Madenler Mahallesi Özçelik Sokak üzerinde bir otomobil bir binanın girişine park edildi. Aracın uzun bir süre boyunca aynı noktada hareket etmeden beklemesi ise bina sahibinin dikkatini çekti.
Aracın durumundan iyice şüphelenen ev sahibi, dün gece saat 22.00 sıralarında otomobilin yanına giderek camdan içeriye baktı. Aracın iç kısmında belirgin kan izleri olduğunu ve bir adet silah bulunduğunu fark eden vatandaş, büyük bir şok yaşayarak durumu polis ekiplerine ihbar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.