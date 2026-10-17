Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aksu ilçesinde yaşanan olayı incelemeye aldı. CÜZDANDAKİ PARALARI ALIP GİTTİ Yapılan incelemelerde, E.E.’nin evine gelen şüphelinin kendisini polis olarak tanıttığı, sahte arama kararıyla evde arama yaptığı ve eldiven takarak cüzdandaki bir miktar parayı alıp ayrıldığı belirlendi. SAHTE ARAMA KARARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayın şüphelisinin F.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli, kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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