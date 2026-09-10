2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde bir dizi sistemik değişiklik hayata geçiriliyor.

SEDDK Başkanı Davut Menteş tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlemelerin temel hedefleri arasında yurt içi tasarrufların artırılması, KOBİ'lerin ticari risklerinin azaltılması ve afet risklerine karşı sigorta korumasının genişletilmesi yer alıyor.

BES VE OKS'DE FON ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Program kapsamında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) üzerinde yapılması planlanan teknik düzenlemeler şunları içeriyor:

BES Standart Fonları: Katılımcı birikimlerine sağlanan katkıyı artırmak amacıyla standart emeklilik yatırım fonları yeniden tasarlanacak.

OKS'de Hayat Stratejisi Modeli: OKS'de fon tercihi yapmayan katılımcıların birikimleri, standart fon yerine "hayat stratejisi odaklı" yeni bir yapıya yönlendirilecek.

BEFAS Entegrasyonu: Gönüllü BES tarafındaki fonların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) aracılığıyla OKS katılımcılarına da sunulması sağlanarak fon çeşitliliği artırılacak.

Kesintilerin Sadeleştirilmesi: Sistemdeki kesinti yapısı sadeleştirilerek katılım sayısı ve fon tutarının büyütülmesi hedefleniyor. Ayrıca birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

TÜM AFETLERİ KAPSAYAN SİGORTA MEKANİZMASI

Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanması hedefi doğrultusunda, mevcut Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) modelinin kapsamı genişletiliyor. Yeni yapıda:

Deprem güvencesinin yanı sıra sel ve orman yangını gibi tüm afet türlerini kapsayan Zorunlu Afet Sigortası sistemine geçilecek.

Afet sigortası beyan ve ödeme süreçlerinin takibi dijital mekanizmalarla sıkılaştırılacak.

KOBİ'LERİN TİCARİ RİSKLERİNE DEVLET DESTEĞİ

KOBİ’lerin vadeli satışlarından kaynaklanan tahsilat risklerini minimize etmek ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Devlet Destekli Alacak Sigortası uygulamasının etkinliği artırılacak.

Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hem doğrudan bir tahsilat teminatı hem de finansmana erişimde bir kredi kolaylaştırıcı araç olarak işlev görecek.