İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' faaliyetlerine karşı geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin ev sahibi ya da kiracı olmak isteyen vatandaşları hedef alan yöntemi deşifre edildi.

SAHTE İLANLARLA 200 BİN LİRAYA KADAR KAPORA TOPLADILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, Esenyurt bölgesinde piyasa değerinin altında uygun fiyatlı kiralık ve satılık daire ilanlarını popüler internet sitelerine yükledikleri saptandı. İlanlar üzerinden iletişim kuran mağdurlardan "evi tutmak/satın almak isteyen çok kişi var" diyerek 100 bin ile 200 bin lira arasında değişen tutarlarda kapora alan şebeke üyelerinin, parayı aldıktan sonra iletişim kanallarını kapatarak kayıplara karıştığı tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, mağdur sayısının ve toplam vurgun miktarının netleştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.