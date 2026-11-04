Dünya genelinde gayrimenkul fiyatları ile hane halkı gelirleri arasındaki makas her geçen gün açılmaya devam ediyor.

World Population Review tarafından paylaşılan 2025 yılı küresel konut piyasası verileri, yerel kazançlarla ev sahibi olmanın nerede bir hayal, nerede daha ulaşılabilir olduğunu ortaya koydu.

Bir ailenin yıllık kazancıyla konut fiyatı arasındaki dengeyi mercek altına alan araştırma, özellikle ekonomik kırılganlık yaşayan ülkelerde barınma krizinin ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne seriyor.

EV ALMANIN EN ZOR OLDUĞU ÜLKELER

Endekse göre konut fiyatlarının yıllık gelire oranının yüksekliği, o ülkede konut satın almanın yerel halk için neredeyse imkânsız hale geldiğine işaret ediyor.

Listenin en başında 115,1 gibi tarihi bir oranla Suriye yer alıyor. Ağır ekonomik yaptırımlar ve krizlerin gölgesindeki Suriye’yi 48,0 ile Küba, 47,1 ile Etiyopya ve 46,6 ile Kamerun takip ediyor.

Asya pazarında ise Sri Lanka (34,2) ve Nepal (32,1) gibi ülkelerin yanı sıra dünyanın en pahalı metropollerinden Hong Kong 29,1 ve Çin 28,5'lik oranla vatandaşının alım gücünü en çok zorlayan merkezler arasında ilk 10’a adını yazdırıyor. Sıralamada Vietnam 25,8 ve Tayland ise 25,2 puanla bu ülkeleri izliyor.

TÜRKİYE LİSTESİNİN 63. SIRASINDA

Açıklanan küresel raporda Türkiye, 10,7’lik konut fiyat-gelir oranıyla 63’üncü basamakta yer buldu. Bu sonuç, Türkiye'deki konut erişilebilirliğinin Hindistan (10,9), Fransa (10,3) ve Kanada (10,2) gibi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan küresel ekonomilerle benzer bir bantta seyrettiğini gösterdi.

EV ALMANIN EN KOLAY OLDUĞU ÜLKELER

Listenin diğer ucunda ise yerel gelire oranla konutun en kolay satın alınabildiği ülkeler sıralandı.

Yüksek kişi başına milli gelir ve konut piyasasındaki dinamiklerin etkisiyle en erişilebilir pazar 3,1'lik oranla Umman ve Suudi Arabistan oldu.

Bu iki ülkeyi hemen ardından 3,2 ile Güney Afrika, 3,3 ile Amerika Birleşik Devletleri ve 4,2 ile Porto Riko izledi. Körfez'in bir diğer zengin ülkesi Katar ise 5,2'lik endeks puanıyla konut almanın en rahat olduğu pazarlar arasında yer aldı.