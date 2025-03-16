Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan tahliye taahhütnamesi tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, tahliye taahhüdünün, kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte değil, daha sonraki bir tarihte yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ev sahibinin sonradan tarih eklediği tahliye taahhütnamesine itiraz edilebileceğinin altını çizdi.

Mahkemeler Kiracılar Lehine Karar Verebilir

Bakan Tunç, mahkemelerin bu tür durumlarda genellikle kiracıları haklı bulduğunu belirterek, hukukun kiracının zor durumda olabileceğini göz önünde bulundurduğunu söyledi. "Kiracı, evsiz kalmamak adına eve girerken her türlü belgeyi imzalayabilir. Bu nedenle kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilir" diyen Tunç, boş bırakılan tarihle imzalanan belgeler konusunda da kiracıların itiraz hakkı olduğunu hatırlattı.

Adli Tıp Tarih Tespiti Yapabiliyor

Ev sahipleri tarafından sonradan tarih eklenen belgelerle ilgili hukuki süreçlere de değinen Tunç, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin, tarihin kira sözleşmesinden önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebildiğini belirtti. Kiracıların ellerinde delil olması adına tahliye taahhütnamesinin fotoğrafını çekmelerinin de önemli olduğunu ifade eden Tunç, "Ancak Adli Tıp Kurumu’nun tarih tespiti konusunda yüzde yüz garanti veremediğini unutmamak gerekir" dedi.

Noter veya e-Devlet Üzerinden İşlem Gündemde

Bakan Tunç, tahliye taahhütnamesinin noter veya e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmesinin sorunu çözüp çözemeyeceğine dair soruya da yanıt verdi. Noter yoluyla düzenlenmesi halinde, ev sahiplerinin kiracıları çıkarmakta zorlanacaklarını düşünerek evlerini kiraya vermekten kaçınabileceğini belirten Tunç, bunun kira piyasasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

"Noterde yapılırsa bir ücret ödemek zorunda kalınır. e-Devlet üzerinden düzenlenmesi halinde ise tahliye taahhüdü amacına uygun hale getirilmiş olur" diyen Bakan Tunç, konuya ilişkin yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu sözlerine ekledi.