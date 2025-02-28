Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart itibarıyla başlıyor. 2024 yılı boyunca kira geliri elde eden ev sahipleri için beyan ve vergi ödeme süreci başlıyor. Bu kapsamda, yıllık kira geliri 33 bin lirayı aşan ev sahiplerinin gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. İlk taksit ödemeleri 2 Nisan 2025’e kadar yapılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber hazırlayarak önemli detayları açıkladı. Rehbere göre, kira gelirinin beyan edilebilmesi için tahsil edilmiş olması şart koşuluyor. Kiralar çek ile alınsa dahi nakden tahsil edilmiş kabul ediliyor. Mükellefler tarafından tahsil edilen kira bedelleri, hangi yıl alındıysa o yılın geliri olarak değerlendiriliyor.

Örneğin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, bu gelirler 2024 yılına ait olarak beyan edilecek. Ancak gelecek yıllara ait peşin alınan kiralar, ilgili olduğu yılın geliri olarak kabul edilecek.

33 BİN LİRALIK İSTİSNA SINIRI

1 Mart’ta başlayacak gelir vergisi beyan döneminde, 2024 yılı boyunca elde edilen kira gelirleri beyan edilecek. Bu süreçte 33 bin liraya kadar olan kira gelirleri vergiden muaf tutulacak. Ancak, bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekiyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

Yıllık kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar beyanname vermek zorunda değil.

33 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler beyanname dolduracak ve vergi ödeyecek.

Süresinde beyan edilmeyen ya da eksik bildirilen kira gelirleri için istisna hakkı kaybedilecek.

Kira geliri elde etmeyen ya da istisna sınırının altında kalanlar, gerekirse vergi dairesine bir dilekçe ile başvurarak beyanda bulunmadıklarını bildirebilirler. Bu dilekçeler hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilebilecek.

KİRACILARA KİRA BİLDİRİM FORMU

Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarının karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.

ZAMANINDA BEYAN ETMEYENE CEZA VAR

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.