Gaziantep’te yaşanan olayda, oturduğu evin satışının ardından 300 dolarlık depozitosunu geri almak isteyen bir kiracı, eski ev sahibiyle anlaşamayınca icra takibi başlattı.

Konunun yargıya intikal etmesiyle Gaziantep Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Yerel mahkeme gerekçesinde, “Yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden” istenmesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanlığı’nın kararı kanun yararına temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

"ESKİ EV SAHİBİ İSPAT ETMEK ZORUNDA"

Dosyayı detaylıca inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2026 tarihli nüshasında yayımlanan kararıyla yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, “Yeni malik kira sözleşmesinden doğan borç ve hakları devralırken, önceki malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi de satış tarihi itibariyle sona erer” açıklamasını yaptı ve şu karara vardı:

“Davalı (eski ev sahibi) malikin kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerekir. Zira, depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde, güvence bedelini teslim alan önceki malik bakımından iade yükümlülüğü devam edecektir.”

İSPAT EDİLEMEZSE SORUMLULUK ESKİ EV SAHİBİNDE

Yargıtay’ın bu emsal hükmüne göre, evini satan mülk sahibi aldığı depozitoyu yeni ev sahibine aktardığını resmi olarak belgelemek zorunda. Evi satan kişi bu devri ispatlayamazsa, iade yükümlülüğü kendisinde kalmaya devam edecek ve kiracılar depozitoyu doğrudan eski ev sahibinden tahsil edebilecek.