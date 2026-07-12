İstanbul'un Maltepe ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında eşine az rastlanır bir yasal kriz patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, 2016 yılından bu yana aynı dairede kiracı olarak ikamet eden M.K., bir süre önce yeni bir eve taşınma kararı aldı. Son kirasını ödeyen, elektrik ve su gibi abonelikleri halen aktif durumda olan kiracı, taşınma süreci devam ettiği için anahtar teslim işlemlerini henüz gerçekleştirmemişti. Kriz, bu taşınma aşamasında mülk sahipleri K.U., G.U. ve A.U. tarafından kiracıya atılan mesajlarla başladı.

ÇİLİNGİRLE GİRİP KİLİDİ DEĞİŞTİRDİLER

Sabah'ın haberine göre, taşınma süreci henüz tamamlanmamış daireye girmek isteyen ev sahipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtıracaklarını kiracıya bildirdi. Durumu öğrenen kiracı M.K., mülk sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hâlâ özel ve değerli eşyalarım var" diyerek yasal uyarıda bulundu. Ancak bu uyarılara kulak asmayan şüpheliler, çilingir vasıtasıyla kapısını açtırdıkları daireye girerek kilit sistemini tamamen değiştirdi.

ALTIN DOLU VALİZE VE ÖZEL EŞYALARA EL KOYDULAR

Daireye izinsiz şekilde giren mülk sahipleri, kiracının yatak odasında bulunan ve içerisinde ziynet eşyalarının da yer aldığı valize, diğer tüm özel eşyalarla birlikte el koydu. Eşyaları rehin alan şüpheliler, mağdur kiracıya adeta bir suç itirafı niteliğinde olan şantaj içerikli bir mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda, "Dairede bıraktığınız eşyalar, tutanak karşılığı tarafınıza teslim edilecektir. Teslim sırasında, eşyalarınızda herhangi bir eksiklik bulunmadığını ve daireyle ilgili cezai veya hukuki hak iddianızın kalmadığını yazılı olarak beyan edip imza altına alınmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

KİRACI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Kendi eşyalarını ve ziynet eşyalarını geri alabilmek için hukuki haklarından ve şikayetçi olma hakkından vazgeçmeye zorlanan M.K., vakit kaybetmeden yargı yoluna gitti. Kendisine gönderilen mesajları "şantaj ve tehdit belgesi" olarak sunan mağdur kiracı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na mülk sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüpheliler hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Hırsızlık, Yağma' suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.