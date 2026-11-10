Toronto’da yaşayan ve “Creepy Boys” adıyla sahneye çıkan komedyenler S.E. Grummett ile Sam Kruger, ev sahipleriyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İki komedyen, iki katlı bir evin giriş ve bodrum katında yaşarken ev sahibi üst katta oturuyordu. Ortak havalandırma sisteminin kullanılması nedeniyle hava kalitesinden endişe eden ev sahibi, akciğer rahatsızlığı bulunduğunu belirterek kullandığı ölçüm cihazındaki uçucu organik bileşik (VOC) değerlerinin yükseldiğini fark etti.

Yüksek değerlerin kiracıların evde sigara içmesinden kaynaklandığını düşünen ev sahibi, çifti bu konuda uyardı. Grummett ve Kruger ise evde sigara içmediklerini belirterek suçlamaları reddetti.

GAZ ÇIKARDIKLARI GEREKÇESİYLE

Sorunun kaynağını bulmaya çalışan komedyenler, bir süre yemek pişirmeyi bıraktı, kokulu ürünler kullanmadı ve farklı ihtimalleri değerlendirdi. Ancak ölçümlerdeki yüksek değerlerin devam ettiğini belirtti.

Özellikle geceleri yükselen değerlerden şüphelenen çift, yaptıkları araştırmada cihazın insan nefesi ve diğer bedensel faaliyetlerden de etkilenebileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ölçümlerdeki artışın gaz çıkarmalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Çift, hukuki masraflarını karşılamak için başlattıkları bağış kampanyasında yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Çok fazla gaz çıkardığımız için haksız yere evimizden çıkarılıyoruz. Gerçekten. Bu bir şaka değil. Keşke şaka yapıyor olsaydık.”

Ancak hava kalitesi ölçümlerindeki yükselişin gaz çıkarmalarından kaynaklandığı bağımsız olarak doğrulanmadı.

TAHLİYE BİLDİRİMİNİN GEREKÇESİ FARKLI

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracılara tahliye bildirimi gönderdi. Resmi bildirimde gerekçe olarak aşırı gaz çıkarılması değil, ev sahibinin binanın tamamını kişisel kullanımına almak istemesi gösterildi.

Grummett ve Kruger ise bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını savunarak, ev sahibiyle yaşadıkları anlaşmazlık ve kiracı haklarını savunmaları nedeniyle evden çıkarılmak istendiklerini ileri sürdü.

Anlaşmazlık, 29 Ekim’de Ontario Ev Sahibi ve Kiracı Kurulunda ele alındı. Ev sahibi hava kalitesi ölçümlerini dosyaya sunarken, komedyen çift tahliye talebinin haksız olduğunu savundu.

Kurulun tahliye konusunda henüz karar vermediği bildirildi. Hukuki masraflarını karşılamak isteyen iki komedyen ise internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.