UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Erken final olarak adlandırılan Athletic Bilbao-Manchester United maçında gülen taraf 3-0'lık sonuçla İngiliz ekibi oldu.

'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinin de oynanacağı San Mames Stadı'nda pek de iyi başlamadığı karşılaşmada yarım saat geride kaldıktan sonra peş peşe goller buldu. Karşılaşmada 30. dakika oynanırken Harry Maguire, sağ kanatta şık hareketler sonrası ortasını yaptı. Manuel Ugarte'nin arka direğe aşırttığı topu iyi takip eden Carlos Casemiro, bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu ile Manchester United'ı öne geçirdi.

Zorlu mücadelede 37. dakika oynanırken penaltı kararı geldi. Sağ kanattan gelişen Manchester United atağında yerden yapılan ortaya hareketlenen Rasmus Hojlund, kendisini yerde buldu. Hakem Espen Andreas Eskas devam kararı verirken, Video Yardımcı Hakem'den (VAR) uzun süren bir incelemeden sonra Norveçli hakeme pozisyonu izlemesi tavsiyesinde bulundu. Espen Andreas Eskas'ın da uzun süren incelemesinden sonra penaltı kararı çıktı. Pozisyonda Rasmus Hojlund'u düşüren Dani Vivian, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

Kalesinde peş peşe gördüğü iki gol ve çıkan kırmızı kart sonrası oyun disiplininden uzaklaşan Athletic Bilbao, 45. dakikada kalesinde bir gol daha buldu. Manuel Ugarte'nin şık topuk pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Bruno Fernandes, yaptığı plase vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 3-0 kazanan Manchester United, 8 Mayıs'ta sahasında oynayacağı maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer yarı final ilk maçında ise Tottenham, sahasında oynadığı maçta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Real Betis 2-1 Fiorentina

Djurgarden 1-4 Chelsea