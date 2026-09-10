İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde kiracı Mehmet T., ev sahibi çiftle yaşadığı tartışmanın ardından silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 61 yaşındaki Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol olay yerinde yaşamını yitirdi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olay sırasında bölgede bulunan avukat Emir Ali S. de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin ekiplerin müdahalesine direndiği ve bulunduğu binadan çevreye silahla ateş ettiği belirtildi. Mehmet T., özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Yakalanmasının ardından Mehmet T.’nin adresinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ve 1 havalı tabancanın yanı sıra 331 fişek ele geçirildi.

Evde ayrıca 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe ve 4 biber gazı bulundu. Polis ekipleri, aramalarda 1 olay yeri inceleme şeridi ile 10 kutu fişek saçmasına da el koydu.