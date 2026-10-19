Kiracı ve ev sahipleri arasında sık sık tartışma konusu olan boya ve badana masraflarıyla ilgili Yargıtay kararı yeniden gündeme geldi. Evi boşaltırken duvarları boyatması istenen kiracıların hangi durumlarda sorumlu tutulabileceği merak edilirken, olağan kullanım nedeniyle oluşan yıpranmaların kiracıya yüklenemeyeceği belirtiliyor.

KİRACILARIN BOYA VE BADANA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Kira bedellerindeki artış ve tahliye taleplerinin yanı sıra, evden çıkarken boya ve badana masraflarının kimin tarafından karşılanacağı da kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlıklara neden oluyor. Özellikle evi yeni boyanmış şekilde teslim alan kiracılardan, taşınmazı boşaltırken aynı şekilde bırakmaları istenebiliyor.

Hukukçulara göre kiracının evi tahliye ederken her durumda boya ve badana yaptırması gerekmiyor. Kira sözleşmesinde "Boyanarak teslim edilecektir" ifadesinin bulunması da tek başına kiracıya bu yükümlülüğü getirmiyor.

OLAĞAN YIPRANMALAR KİRACIYA YÜKLENEMEZ

Türk Borçlar Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca kiracı, taşınmazı sözleşmeye uygun kullanması nedeniyle ortaya çıkan olağan eskime ve bozulmalardan sorumlu tutulamıyor. Duvar boyasının zamanla solması, normal kullanım sonucu küçük izlerin oluşması veya parkelerin renginin matlaşması bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

Kiracının taşınmaza bilerek zarar vermediği ve evi hor kullanmadığı durumlarda, yıllar içinde oluşan doğal yıpranmalar nedeniyle boya masrafının kiracıya yüklenemeyeceği belirtiliyor. Olağan kullanım sonucu ortaya çıkan bu tür masrafların ev sahibinin sorumluluğunda olduğu ifade ediliyor.

Buna karşılık duvarların çizilmesi, taşınmaza zarar verilmesi veya olağan kullanım sınırlarını aşan hasarların oluşması halinde kiracının sorumluluğu gündeme gelebiliyor.

YARGITAY'IN EMSAL KARARINDA NE DENİLDİ?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararında, kiracının taşınmazı özenle kullanması ve sözleşme sonunda teslim etmesi gerektiği belirtilirken, olağan kullanımdan kaynaklanan eskime ve bozulmaların kiracıya yüklenemeyeceği vurgulandı.

Kararda, depozitonun iadesi için taşınmazın boş, temiz, boyalı ve bakımlı teslim edilmesini öngören sözleşme hükmü de ele alındı. Yargıtay, kiracının sözleşmeye uygun kullanım nedeniyle meydana gelen yıpranmalardan sorumlu olmadığını, yalnızca kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasarların kiracıya yüklenebileceğini belirtti.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur"

Bu kapsamda, evi özenle kullanan ve olağan kullanım dışında bir zarara neden olmayan kiracının, yalnızca tahliye nedeniyle boya ve badana yaptırması gerekmiyor.

DEPOZİTODAN BOYA PARASI KESİLEBİLİR Mİ?

Kiracının taşınmaza zarar verdiği ortaya konulmadan, olağan yıpranma gerekçe gösterilerek depozitodan boya masrafı kesilmesi hukuki uyuşmazlığa neden olabiliyor. Haksız kesinti yapıldığını düşünen kiracılar, depozitolarını geri almak için yasal yollara başvurabiliyor.

Depozito iadesi konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde somut olayın koşullarına göre hukuki yollara başvurulması mümkün. Kesintinin haklı olup olmadığı ise taşınmazın teslim durumu, oluşan hasar ve tarafların yükümlülükleri birlikte değerlendirilerek belirleniyor.