Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor. 1 Kasım itibarıyla başlayan ödeme sürecinde ev sahiplerinin 30 Kasım 2026 tarihine kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapmayan mükellefler ise gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

EMLAK VERGİSİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM

Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım'da başladı. Gayrimenkul sahiplerinin ödemelerini en geç 30 Kasım 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Son ödeme tarihinin geçirilmesi halinde ödenmeyen vergi borcuna aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Örneğin, 6 bin TL tutarındaki emlak vergisi borcunu zamanında ödemeyen bir mükellefin borcu, bir aylık gecikmenin ardından 222 TL faiz eklenmesiyle 6 bin 222 TL'ye çıkıyor.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILABİLİYOR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı, belediyelerin internet üzerinden sunduğu ödeme sistemleri ve anlaşmalı bankalar da ödeme kanalları arasında yer alıyor.

Mevcut gayrimenkul sahiplerinin yanı sıra 2025 yılı içerisinde yeni bir taşınmaz satın alan kişilerin de emlak vergisi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.