Taşınmaz sahiplerini ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren emlak vergisi hesaplama parametreleri yenilendi. İki bakanlık tarafından müştereken hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90), 6 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte 2027 yılı emlak vergisi değerlemesinde dikkate alınacak bina maliyet katsayıları netleşti.

RESMİ GAZETE'DE MALİYET CETVELİ YAYIMLANDI

Yayımlanan tebliğ kapsamında; farklı bina sınıfları, taşıyıcı sistemler ve yapı özelliklerine göre hazırlanmış ayrıntılı bir maliyet cetveline yer verildi. Belediyeler ve vergi daireleri, 2027 dönemine ait bina vergi değerlerini tespit ederken tebliğ ekindeki bu güncel verileri kullanacak.

EMLAK VERGİSİ DEĞERİ NASIL BELİRLENİYOR?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca bir binanın vergi matrahı hesaplanırken iki ana veri bir araya getiriliyor:

Binanın yapı sınıfına göre belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedeli

Taşınmazın yer aldığı arsa veya arsa payının değeri

Mevzuat hükümleri çerçevesinde birleştirilen bu veriler doğrultusunda, gayrimenkulün 2027 yılı emlak vergisine esas vergi değeri ortaya çıkarılacak.