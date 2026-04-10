Artan site aidatlarına yönelik şikayetlerin ardından hazırlanan yeni yasal düzenleme, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşma sürecine girmeye hazırlanıyor. Özellikle büyükşehirlerde kira bedellerine yaklaşan aidatlara karşı önlem almayı amaçlayan teklif, önemli değişiklikler içeriyor.

AİDAT ARTIŞLARINA SINIR GETİRİLİYOR

Ocak ayında Meclis’e sunulan ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu’ndan geçen teklif, bir süredir beklemedeydi. Yeni düzenleme ile özellikle lüks konut sitelerinde hızla yükselen aidatların kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu kapsamda fahiş artışların önüne geçilmesi için yasal bir üst sınır getirilmesi planlanıyor.

Düzenleme sadece aidatlarla sınırlı kalmayacak. Site yönetim şirketlerine yönelik denetim mekanizmaları da sıkılaştırılacak. İlgili bakanlık tarafından yapılacak denetimlerin artırılmasıyla birlikte, yönetim süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması ve keyfi uygulamaların önlenmesi amaçlanıyor.

KAT MALİKLERİNİN ONAYI ŞART

Yeni kanun teklifi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda da önemli değişiklikler öngörüyor. Buna göre site yöneticileri bakım, onarım, temizlik, teknik hizmetler ve sigorta gibi giderler için avans toplayabilecek. Ancak bu avansların miktarı doğrudan kat malikleri kurulunun onayına bağlı olacak. Aidat artışına karar verme yetkisi de artık tek başına yöneticilerde değil, kat maliklerinde olacak. Böylece bireysel kararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

GENEL KURUL'DA KARAR VERİLECEK

Yeni sistemle birlikte aidat artışlarının kat malikleri kurulunda görüşülerek karara bağlanması zorunlu hale getiriliyor. Özellikle mayıs ayında yapılacak site genel kurulları öncesinde düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.