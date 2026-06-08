Mutfaklarda elektrikli cihazların artmasıyla birlikte priz yetersizliği kronik bir sorun haline gelirken, uzatma kabloları pratik bir kaçış yolu olarak görülüyor.

Yangın güvenliği uzmanları ise evlerin tek bir odasında bu sistemlere güvenen konut sahiplerinin kullanımlarını yeniden gözden geçirmeleri ve 'hızlı bir karar vermeleri' gerektiğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, uzatma kablosu kullanan ev sahiplerini 'hızlı karar vermeye' çağırıyor ancak küresel ölçekte her yıl binlerce elektrik kaynaklı yangının yaşanması tehlikenin sınırları aşan boyutunu gözler önüne seriyor.

AŞIRI YÜKLENME VE TEKNİK RİSKLER

Hava fritözleri, su ısıtıcıları ve mikrodalga fırınlar gibi yüksek enerji çeken cihazlar, uzatma kablolarını kolayca aşırı yükleyebiliyor.

Çoğu ev tipi kablonun bu birleşik güçle başa çıkacak şekilde tasarlanmadığını belirten yetkililer tehlikeyi şu şekilde aktarıyor:

"Mikrodalga fırınlar, su ısıtıcıları, hava fritözleri ve hatta mikserler gibi küçük mutfak aletleri, şebekeden büyük miktarda güç çeken yüksek watt'lı ürünlerdir."

"Birden fazla cihazı tek bir uzatma kablosuna takmak, kablonun aşırı yüklenmesine, tehlikeli ısı birikimine ve en kötü durumlarda elektrik yangınına yol açabilir."

Tek bir su ısıtıcısının bile yaklaşık 2800 watt güç çekebildiğini ifade eden uzmanlar, uyarılarına şöyle devam ediyor:

"Bir su ısıtıcısı gibi tipik bir mutfak aleti tek başına yaklaşık 2800 watt güç çekebilir. Bunlardan birkaçını prize takıyorsanız, çoğu kablonun güvenli bir şekilde taşıyabileceği kapasitenin üzerinde bir güç tüketiyorsunuz demektir. Kablo sigortayı hemen attırmayabilir, ancak zamanla oluşan ısı birikimi büyük bir endişe kaynağıdır."

VOLTAJ DÜŞÜŞLERİ VE CİHAZ ÖMÜRLERİ

Aşırı yüklenmiş kablolar, sadece yangın riski doğurmakla kalmayıp voltaj düşüşlerine neden olarak dijital mutfak aletlerinin performansını ve ömrünü de olumsuz etkiliyor. Kesintiye uğrayan akım, sistem arızalarına ve cihazların erken bozulmasına zemin hazırlıyor:

"Çok fazla cihaz aynı anda çalıştığında uzatma kabloları voltaj düşüşlerine neden olabilir. Güç akışındaki bu tutarsızlık sadece kablo için kötü değil, aynı zamanda özellikle hassas elektroniklere sahip cihazlarınızın ömrünü ve performansını da etkileyebilir."

GÜVENLİ ÇÖZÜMLER VE KURALLAR

Geçici ve riskli çözümler yerine mutfak altyapısının kalıcı olarak modernize edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar şu öneride bulunuyor:

"Eğer yeterli priziniz yoksa, uygun yerlere ek priz takılması için yetkili bir elektrikçiyle görüşün. Bu, evinizi ve ailenizi riske atabilecek geçici bir çözüme güvenmekten çok daha güvenlidir."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL UNSURLAR:

Yapın: Cihazların watt değerlerini kontrol edin, standartlara uygun sertifikalı kablolar kullanın ve işi biten cihazların fişini çekin.

Yapmayın: Uzatma kablolarını birbirine eklemeyin, sabit kurulumlar için kullanmayın, kabloları halı altından veya cihaz arkasından geçirmeyin ve yıpranma izlerini asla görmezden gelmeyin.

Mutfaktaki güç yükünün hafife alınmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, durumu şu sözlerle özetliyor:

"Bir mutfaktaki güç yükünü hafife almak kolaydır. Ancak yangın güvenliği söz konusu olduğunda, kolaylık asla güvenliğin pahasına olmamalıdır. Şimdi proaktif olmak, daha sonra yıkıcı bir yangını önleyebilir."