Son dönemde Türkiye'deki kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları artarken, hukuki süreçler sıkça gündeme geliyor. Kiracılar yasal kira artışlarını kabul etmezken, ev sahipleri ise merkezi lokasyonlarda düşük kira ödeyen kiracılara karşı tahliye davaları açıyor. Öne çıkan bir davada, evin yıkılması durumunda bile masrafların kiracı tarafından karşılanması gerektiği yönünde alınan karar, bu tür davaların karmaşıklığını gözler önüne serdi.

KİRACILARIN VE EV SAHİPLERİNİN HAKLARI

Haber Global'e açıklamalara bulunan Avukat Gizem Gonce, kiracılar ve ev sahiplerinin haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gonce, ev sahiplerinin tahliye davası açması durumunda, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararına göre, ev yıkılsa bile masrafların kiracı tarafından ödenebileceğini belirtti. Gonce, "Mahkeme ev sahibinin lehine karar verirse, tüm masraflar kiracıdan tahsil edilebilir. Aksi takdirde, kiracı bu masraflardan sorumlu tutulmaz," şeklinde ifade etti. Kiracıların tahliye kararını erteletmek için tehir-i icra talebinde bulunabileceğini söyleyen Gonce, bu talebin istinaf süresi boyunca tahliyeyi durdurabileceğini ekledi.

HAKLI TAHLİYE DURUMLARI

Kiracının kirasını düzenli ödememesi, ev sahibine haklı tahliye gerekçesi sunabilir. Ancak, ev sahiplerinin kiracıyı çıkarmak amacıyla "yüksek kira talep etmek" ya da "ben oturacağım, çocuğum gelecek" gibi açıklamalarla kiracıları kandırması, haksız tahliye sayılabilir. Gonce, bu durumda kiracının taşınma masraflarını ev sahibinden talep etme hakkı bulunduğunu vurguladı.

İCRA İFLAS KANUNU VE 10 GÜNLÜK SÜRE

Tahliye davalarına dair önemli bir diğer detay ise, mahkeme kararının ardından kiracının İcra İflas Kanunu çerçevesinde 3 aylık kira bedelini teminat olarak yatırarak tahliyenin durdurulmasını talep edebilmesidir. Avukat Emre Doğan, mahkeme kararının kesinleşmesine gerek olmadan icra dairesinin tahliye işlemlerine başlayabileceğini ancak ev sahibinin, tahliye işlemlerini başlatmadan önce kiracıya veya vekiline 10 gün süre tanıması gerektiğini belirtti.

KİRACININ SÖZLEŞME SÜRESİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİR

Kiracılar, sözleşme bitiminden en az 15 gün önce tahliye bildirimi yapmazlarsa, evden çıkartılmaları mümkün olmayacaktır. Avukat Doğan, "Ödenmeyen kira bedeli, yazılı tahliye taahhüdü, kiraya verenin konut ve işyeri ihtiyacı gibi durumlar tahliye sebepleri arasında yer alır," diyerek, kiracının tahliye sebepleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, kentsel dönüşüm veya taşınmazın yeniden inşası gibi sebepler de kiracının tahliyesi için geçerli gerekçeler arasında sayılabilir.