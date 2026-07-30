Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik yasal zam sınırının geçerli olduğu dönemde, yasal tavanın üzerinde artış yapmak durumunda kalan bir kiracı konuyu yargıya taşıdı. Kiracının talebi üzerine açılan davada, yasal düzenlemeye aykırı olarak tahsil edilen kira bedelleri incelemeye alındı.

MAHKEME "SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME" DEDİ

Dava dosyasını inceleyen mahkeme, yasal sınır olan yüzde 25’in üzerinde alınan kira bedellerinin mevzuata aykırı olduğuna kanaat getirdi. Yasal tavanı aşan ödeme miktarını "sebepsiz zenginleşme" kapsamında değerlendiren mahkeme, ev sahibinin haksız olarak tahsil ettiği tutarı geri ödemesi gerektiğine karar verdi.

156 BİN 531 TL FAİZİYLE İADE EDİLECEK

Show Haber'de yer alan habere göre mahkeme, davanın sonucunda ev sahibinin yasal sınırı aşarak tahsil ettiği toplam 156 bin 531 TL'lik tutarın, işleyen faiziyle birlikte kiracıya ödenmesine hükmetti.

Gerekçeli kararda, yasal düzenlemelerin üzerinde yapılan artışların hukuki dayanağının bulunmadığı vurgulanırken, verilen bu kararın benzer durumda olan kiracılar ve ev sahipleri açısından hukuki bir emsal teşkil edeceği belirtildi.