Yeni uygulamayla kullanılmayan konutların yeniden piyasaya kazandırılması hedefleniyor. Verginin miktarı ise evin büyüklüğüne ve ne kadar süredir boş tutulduğuna göre değişecek.

18 AY BOŞ KALAN EVLER VERGİYE TABİ OLACAK

23 Ekim'de kabul edilen düzenlemeye göre, 18 aydan uzun süredir kimsenin ikamet etmediği ve ikinci konut olarak kullanılmayan evler vergilendirilecek. Uygulama kapsamında ilk yıl metrekare başına 50 avro, ikinci yıl 70 avro, üçüncü yıldan itibaren ise 100 avro vergi alınması öngörülüyor.

Yıllık vergi tutarı ilk yıl en fazla 5 bin, ikinci yıl 7 bin, üçüncü yıldan itibaren ise 10 bin avroya ulaşabilecek.

Ev sahiplerinin konutlarının büyüklüğünü gösteren belgeleri belediyeye sunması gerekecek. Belgelerin belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde en yüksek vergi tutarının uygulanabileceği bildirildi.

KENTTE YAKLAŞIK 1500 EV BOŞ DURUYOR

Belediyenin tahminlerine göre Esch-sur-Alzette'deki konutların yaklaşık yüzde 8 ila 9'u kullanılmıyor. Bu oran, kent genelinde yaklaşık 1500 evin boş olduğu anlamına geliyor.

Yetkililer, yeni vergiyle ev sahiplerini konutlarını kiralamaya veya satışa çıkarmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece konut arzının artırılması ve barınma sıkıntısının hafifletilmesi hedefleniyor.

Düzenleme yalnızca boş evleri değil, kullanılmayan imara uygun arsaları da kapsıyor. Belediye meclisinden geçen kararın yürürlüğe girmesi için Lüksemburg İçişleri Bakanlığının onayı gerekiyor. Bu nedenle vergi henüz uygulanmaya başlanmadı.