Ev kiralamak veya satın almak isteyen vatandaşların karşısına bu kez farklı bir ödeme talebi çıkıyor. Daha önce yasaklanan yer gösterme ücreti, bazı emlak işletmeleri tarafından “danışmanlık ücreti”, “randevu bedeli” ve “ciddiyet kaporası” gibi isimlerle yeniden gündeme getiriliyor. Henüz uygun bir konut bulunmadan 2 bin ila 5 bin lira arasında ödeme istenebildiği belirtilirken, bir aya kadar uzayabilen ev arama sürecinde konut bulunamaması halinde paranın iadesi de tartışma yaratıyor.

EV BULUNMADAN ÖNCE ÖDEME TALEP EDİLİYOR

Bazı emlak işletmeleri, müşterilerin bütçe ve beklentilerine uygun konutları araştırmak, ilan sahipleriyle görüşmek ve ev gezileri organize etmek için önceden ücret talep ediyor. Bu hizmetin haftalarca, hatta bir aya kadar sürebildiği belirtiliyor. Emlakçılar zaman, yakıt, personel ve ilan platformlarına ödedikleri ücretleri gerekçe gösterirken vatandaşlar henüz kiralama veya satın alma işlemi gerçekleşmeden ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

Üstelik aranan evin bulunamaması veya müşterinin gösterilen konutu tercih etmemesi durumunda ödenen paranın geri alınıp alınamayacağı da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

YÖNETMELİKTE YER GÖSTERME ÜCRETİ YASAĞI VAR

Hukuk uzmanları, bazı emlak işletmelerinin yer gösterme ücreti yasağını farklı adlar altında tahsilat yaparak aşmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Danışmanlık ücreti, randevu bedeli veya ciddiyet kaporası gibi isimlerle talep edilen ödemelerin mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19'uncu maddesi uyarınca yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret alınamıyor. Uzmanlar, tüketicilerin kiralama veya satış işlemi resmiyet kazanmadan ödeme yapmaması gerektiğini, ev tutmaktan vazgeçilmesi durumunda bu gerekçeyle alınan paranın emlakçı tarafından alıkonulamayacağını vurguluyor.

EMLAKÇILARIN ALABİLECEĞİ HİZMET BEDELİ SINIRLI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlak işletmelerinin artan giderlerine dikkat çekerek yer gösterme hizmeti ile aracılık hizmet bedelinin birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti. Mevzuata göre satış işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2, kiralamalarda ise bir aylık kira bedeli artı KDV tutarında hizmet bedeli alınabiliyor.

Konuya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da yalnızca bir dairenin gezdirilmesi karşılığında ücret istenemeyeceğini vurguladı. Akdoğan, taşınmaz gösterme belgesinin hangi konutun, kime ve ne zaman gösterildiğini kayıt altına aldığını, imzalanmasının tek başına ödeme yükümlülüğü doğurmadığını ifade etti.

ÜCRET İSTEYEN EMLAKÇILAR ŞİKAYET EDİLEBİLİR

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin, "Sadece taşınmazın gösterilmiş olması, ücret talep etmek için yeterli değildir. Vatandaşlardan konut gösterimi karşılığında ücret talep edilmesi halinde ödeme yapmamalarını, emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesini kontrol etmelerini ve bu tür talepleri belgeleyerek Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine şikayette bulunmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.