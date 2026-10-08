İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada facia yaşandı. Binanın alt kısmında yer alan 3 kat henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin hummalı çalışmasıyla tahliye edilirken, enkaz altında kalanlar için zamanla yarış başladı.

2 KİŞİ CAN VERDİ, 3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALI

Arama kurtarma ekiplerinin enkazda yürüttüğü titiz çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altından çıkarılan 3'ü çocuk 10 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, ailelerin emniyetli alandaki endişeli bekleyişi devam ediyor.

"EV ÜZERİMİZE Mİ BASIYOR?" GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan facianın ardından, binanın en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kadının çökmeden kısa süre önce kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya’nın duvardaki derin çatlakları kameraya alırken şu ifadeleri kullandığı duyuldu: