Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetiminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri için yeni meslek ilkeleri belirlendi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu, sektörde çalışma saatleri konusunda disiplini sağlamak amacıyla şubelerin mesai saatlerine net bir sınır getirdi. İçişleri Bakanlığı'na ve bilgi amacıyla BDDK'ya da tebliğ edilen karar, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak şekilde uygulamaya alındı.

MESAİ 18.00'DE BİTECEK, KEPENKLER EN GEÇ 20.00'DE İNECEK

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve Başkan Vekili Ahmet Özcan imzasıyla yayımlanan 16 Temmuz 2026 tarihli resmi belgeye göre, tasarruf finansman şirketlerinin standart çalışma saatleri 09.00 - 18.00 olarak güncellendi. Ancak şirketlerin gün sonu operasyonel süreçlerini ve işlemlerini tamamlayabilmeleri adına şubelerin saat 20.00'ye kadar açık kalmasına izin verildi.

20.00'DEN SONRA HİÇBİR SURETTE İŞLEM YAPILAMAYACAK

Birlik tarafından alınan kararın en dikkat çekici noktası ise saat 20.00 sonrası için getirilen kesin yasak oldu. FKB'nin tebliğine göre, saat 20.00 itibarıyla tüm şubeler tamamen kapatılacak. Belgede, "Bu saat itibarıyla şubelerin kapatılmasına ve hiçbir surette faaliyette bulunulmamasına" karar verildiği vurgulanarak, kararın eksiksiz uygulanması istendi.

SEKTÖR İÇİN KRİTİK ADIM

7 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7292 sayılı Kanun ile birlikte BDDK'nın denetim ve gözetimi altına giren finansal kuruluşlar, aynı zamanda FKB'nin mecburi üyesi konumunda bulunuyor. Birlik, 6361 sayılı Kanun'dan aldığı yetkiyle belirlediği bu yeni meslek ilkesinin, sektör disiplini açısından büyük önem teşkil ettiğini belirterek uygulamanın yakından takip edileceğinin sinyalini verdi.